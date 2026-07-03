Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 3 июля 2026Бывший СССР

В МИД назвали причастных к покушению на украинского олигарха в Монако

Мирошник: Покушение на Ермолаева произошло не без участия украинских спецслужб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было совершено не без участия спецслужб Украины. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала», — высказался он.

Как указал Мирошник, это продолжит разрастаться, «если Украина не получит жесткий окрик или наказание». Дипломат при этом добавил, что пока желающих наказать Киев не видно.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Немецкие политики захотели понаблюдать за захватом танкера береговой охраной. Как российский корвет устроил им фиаско?

    Пограничник организовал схему побега мужчин из Украины

    США уменьшили поддержку НАТО из-за России

    МАГАТЭ подтвердило наличие повреждений в Энергодаре

    Учительницу отправили в тюрьму за секс с 13-летним школьником

    Найден простой способ уменьшить тягу к курению

    В Германии назвали лучший момент для ухода Зеленского

    Москвичка распылила газовый баллончик в ходе ссоры с соседкой

    Трамп описал переговоры с Ираном фразой «согласились практически на все»

    Рианна в нижнем белье снялась для рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok