В МИД назвали причастных к покушению на украинского олигарха в Монако

Мирошник: Покушение на Ермолаева произошло не без участия украинских спецслужб

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако было совершено не без участия спецслужб Украины. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Нет никаких сомнений, что в этих процессах были задействованы спецслужбы Украины, выходцы из спецслужб и криминала», — высказался он.

Как указал Мирошник, это продолжит разрастаться, «если Украина не получит жесткий окрик или наказание». Дипломат при этом добавил, что пока желающих наказать Киев не видно.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.