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00:46, 3 июля 2026Мир

В МИД отреагировали на инцидент с российскими руферами в Нью-Йорке

В МИД назвал ситуацию с руферами в Нью-Йорке бытовым случаем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Adam Gray / Reuters

Инцидент с забравшимися на шпиль здания Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке российскими руферами является бытовым случаем. Так на ситуацию отреагировал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

«Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ... Судя по тому, что я читал, это обычный бытовой случай», — сказал он.

Ранее стало известно, что руферов из России, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи. Участники акции вывесили на шпиле пацифистский баннер. Там же мужчина сделал девушке предложение. Их освободили без денежного залога.

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