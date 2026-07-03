В МИД отреагировали на инцидент с российскими руферами в Нью-Йорке

В МИД назвал ситуацию с руферами в Нью-Йорке бытовым случаем

Инцидент с забравшимися на шпиль здания Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке российскими руферами является бытовым случаем. Так на ситуацию отреагировал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев в интервью РИА Новости.

«Насколько я могу судить по каким-то публикациям, речь идет о банальном несоблюдении законодательства. Сфотографироваться на шпиле, куда запрещен доступ... Судя по тому, что я читал, это обычный бытовой случай», — сказал он.

Ранее стало известно, что руферов из России, забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, отпустили из-под стражи. Участники акции вывесили на шпиле пацифистский баннер. Там же мужчина сделал девушке предложение. Их освободили без денежного залога.