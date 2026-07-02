Россияне забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

РИА Новости: Руферы из России забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Двое людей забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке. Как сообщает РИА Новости, ими предположительно оказались россияне Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау.

Отмечается, что мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Они также развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».

В настоящее время пара находится под стражей. По данным агентства, руферам грозит тюремное заключение до одного года или штраф в размере до тысячи долларов.

Высота небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля составляет 443 метра.

Ранее босой активист забрался на фасад Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца, в котором заседает парламент Великобритании.