Активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен

Мужчина забрался на фасад Биг-Бена с флагом Палестины и отказался спускаться

Босой активист забрался на фасад Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца, в котором заседает парламент Великобритании. Об этом сообщает сайт телеканала Sky News.

Инцидент произошел утром в субботу, 8 марта. Мужчина сидит на выступе башни в центре Лондона уже свыше четырех часов и собирается спускаться. Сотрудники местных экстренных служб пытались убедить мужчину спуститься, однако тот не поддался на уговоры. В результате к месту происшествия пришлось вызывать полицейских. Движение по Бридж-стрит, находящейся к северу от Вестминстерского дворца, было перекрыто.

Вскоре к месту инцидента подъехали бригады пожарных и скорой помощи. Они установили подъемник вблизи Биг-Бена и подняли на кране сотрудников к активисту. На стопах мужчины, сидевшего на одном из боковых выступов башни, виднелись следы крови. «Офицеры лондонской полиции находятся на месте происшествия и работают над тем, чтобы благополучно завершить инцидент», — говорится в материале.

В первой половине ноября 2024 года пропалестинские активисты провели массовую акцию протеста возле одного из отелей в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог. Собравшиеся возле входа в гостиницу держали флаги Палестины и скандировали кричалки, чтобы остановить боевые действия ЦАХАЛ в ближневосточном регионе.

Более агрессивные акции протеста неоднократно проводились и в европейских странах. Один из самых громких инцидентов произошел в Амстердаме. После матча футбольных команд «Аякс» и «Маккаби Тель-Авив» люди в масках и с флагами Палестины устроили массовые нападения на болельщиков израильского клуба. Пострадавших израильтян в итоге пришлось в срочном порядке эвакуировать на самолетах.