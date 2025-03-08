Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 8 марта 2025Мир

Активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен

Мужчина забрался на фасад Биг-Бена с флагом Палестины и отказался спускаться
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Босой активист забрался на фасад Биг-Бена — часовой башни Вестминстерского дворца, в котором заседает парламент Великобритании. Об этом сообщает сайт телеканала Sky News.

Инцидент произошел утром в субботу, 8 марта. Мужчина сидит на выступе башни в центре Лондона уже свыше четырех часов и собирается спускаться. Сотрудники местных экстренных служб пытались убедить мужчину спуститься, однако тот не поддался на уговоры. В результате к месту происшествия пришлось вызывать полицейских. Движение по Бридж-стрит, находящейся к северу от Вестминстерского дворца, было перекрыто.

Вскоре к месту инцидента подъехали бригады пожарных и скорой помощи. Они установили подъемник вблизи Биг-Бена и подняли на кране сотрудников к активисту. На стопах мужчины, сидевшего на одном из боковых выступов башни, виднелись следы крови. «Офицеры лондонской полиции находятся на месте происшествия и работают над тем, чтобы благополучно завершить инцидент», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия
Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия
22 мая 2024
«Мультикультурная мразь». Сторонники Палестины всю ночь ловили и избивали израильтян в Амстердаме
«Мультикультурная мразь». Сторонники Палестины всю ночь ловили и избивали израильтян в Амстердаме
8 ноября 2024

В первой половине ноября 2024 года пропалестинские активисты провели массовую акцию протеста возле одного из отелей в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог. Собравшиеся возле входа в гостиницу держали флаги Палестины и скандировали кричалки, чтобы остановить боевые действия ЦАХАЛ в ближневосточном регионе.

Более агрессивные акции протеста неоднократно проводились и в европейских странах. Один из самых громких инцидентов произошел в Амстердаме. После матча футбольных команд «Аякс» и «Маккаби Тель-Авив» люди в масках и с флагами Палестины устроили массовые нападения на болельщиков израильского клуба. Пострадавших израильтян в итоге пришлось в срочном порядке эвакуировать на самолетах.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

    Российский таксист спас женщину от преследователя и оказался в минусе на 30 тысяч рублей

    Активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен

    Клебо побил рекорд Вяльбе по числу побед на одном чемпионате мира

    Провалившаяся под лед в Подмосковье школьница не выжила

    В Раде предложили США выгнать Зеленского из Вашингтона при одном условии

    Зеленского назвали мошенником за слова про Курскую область

    Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

    США продолжили передавать данные Украине

    В Кремле уличили Францию во лжи и нарушении Минских соглашений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше