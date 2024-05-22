Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством

Три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В ответ на это глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия. Тем временем президент Палестины Махмуд Аббас поприветствовал решение о признании палестинской государственности.

Признание двух государств призвано решить арабо-израильский конфликт

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что королевство официально признало Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам». Признание палестинского государства «является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке».

Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения о создании двух государств Йонас Гар Стере премьер-министр Норвегии

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Премьер Испании Педро Санчес объяснил, что признание Палестины не направлено против народа Израиля и не играет на пользу радикальной группировке ХАМАС. Такое решение было принято ради «мира, согласия и справедливости». Еще в апреле Санчес заявлял, что признание Палестины представляет геополитический интерес для стран Европейского союза (ЕС).

Позицию Ирландии об официальном признании Палестины подтвердил премьер-министр страны Саймон Харрис. «Мечта Ирландии состоит в том, чтобы израильские и палестинские дети выросли и стали мирными соседями. И палестинский, и израильский народ по своей природе добрый и порядочный», — сказал глава ирландского правительства.

Израиль отозвал послов в ответ на признание Палестины

Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац уже объявил об ответных мерах на решение трех европейских стран.

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«Сегодня я посылаю резкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать. Я только что приказал отозвать израильских послов из Дублина и Осло в Израиль для срочных консультаций в Иерусалиме. Поспешный шаг двух стран будет иметь дальнейшие серьезные последствия. Если Испания осознает свое намерение признать государство Палестины, аналогичный шаг будет предпринят против нее», — говорится в заявлении министра.

Ирландско-норвежский парад глупости нас не останавливает, мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, устранить ХАМАС и вернуть похищенных. Нет более справедливых целей, чем эти МИД Израиля

Вместе с Испанией, Ирландией и Норвегией Палестину признали 146 стран-членов ООН. Это не первые европейские страны, которые заявили о независимости арабского государства: до них это сделали Болгария, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Швеция. Палестину признают также такие страны как Россия, Украина, Китай, Казахстан, Грузия, Сербия. Некоторые страны, признающие Палестину, в то же время не признают Израиль. Например, так сделали Ливан, Алжир, Индонезия, Сирия, Иран.