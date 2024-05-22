Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 22 мая 2024Мир

Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством

Фото: Juan Medina / Reuters

Три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

В ответ на это глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия. Тем временем президент Палестины Махмуд Аббас поприветствовал решение о признании палестинской государственности.

Признание двух государств призвано решить арабо-израильский конфликт

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что королевство официально признало Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам». Признание палестинского государства «является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке».

Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения о создании двух государств

Йонас Гар Стерепремьер-министр Норвегии

Фото: Erik Flaaris Johansen / Reuters

Премьер Испании Педро Санчес объяснил, что признание Палестины не направлено против народа Израиля и не играет на пользу радикальной группировке ХАМАС. Такое решение было принято ради «мира, согласия и справедливости». Еще в апреле Санчес заявлял, что признание Палестины представляет геополитический интерес для стран Европейского союза (ЕС).

Позицию Ирландии об официальном признании Палестины подтвердил премьер-министр страны Саймон Харрис. «Мечта Ирландии состоит в том, чтобы израильские и палестинские дети выросли и стали мирными соседями. И палестинский, и израильский народ по своей природе добрый и порядочный», — сказал глава ирландского правительства.

Израиль отозвал послов в ответ на признание Палестины

Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац уже объявил об ответных мерах на решение трех европейских стран.

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Сегодня я посылаю резкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать. Я только что приказал отозвать израильских послов из Дублина и Осло в Израиль для срочных консультаций в Иерусалиме. Поспешный шаг двух стран будет иметь дальнейшие серьезные последствия. Если Испания осознает свое намерение признать государство Палестины, аналогичный шаг будет предпринят против нее», — говорится в заявлении министра.

Ирландско-норвежский парад глупости нас не останавливает, мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, устранить ХАМАС и вернуть похищенных. Нет более справедливых целей, чем эти

МИД Израиля

Вместе с Испанией, Ирландией и Норвегией Палестину признали 146 стран-членов ООН. Это не первые европейские страны, которые заявили о независимости арабского государства: до них это сделали Болгария, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Швеция. Палестину признают также такие страны как Россия, Украина, Китай, Казахстан, Грузия, Сербия. Некоторые страны, признающие Палестину, в то же время не признают Израиль. Например, так сделали Ливан, Алжир, Индонезия, Сирия, Иран.

Что думаешь? Оцени!
      Элла Саад
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

      В Кремле отказались комментировать обвинения в госизмене российских ученых

      Европейская страна подтвердила подорожание шенгенских виз для россиян

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

      Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

      МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

      Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше