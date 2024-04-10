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13:59, 10 апреля 2024Мир

Премьер Испании заявил о геополитическом интересе Европы в признании Палестины

Премьер Испании Санчес: признание Палестины представляет геополитический интерес

Фото: Johanna Geron / Reuters

Признание Палестины представляет геополитический интерес для стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает газета La Vanguardia.

«Испания готова признать палестинское государство. (...) Это справедливо, этого требует большая часть общества, и это в геополитических интересах Европы», — рассказал политик.

Заявление Санчеса прозвучало на фоне слов главы МИД страны Хосе Мануэля Альбареса по странам ЕС и Ближнему Востоку. Испания возглавляет инициативу по признанию европейскими странами Палестины к которой уже присоединились Ирландия, Словения и Мальта.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что признание Палестины в качестве независимого государства ЕС входит в компетенцию стран объединения. На данный момент из стран сообщества Палестину признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

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      Максим Габриелян
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