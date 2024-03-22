В ЕС поручили странам-членам рассмотреть признание Палестины

Глава Евросовета Мишель: признание Палестины входит в компетенцию стран-членов

Признание Палестины в качестве независимого государства Европейским союзом (ЕС) входит в компетенцию стран объединения. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Мишель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он прокомментировал инициативы по возможному признанию палестинского государства.

«Странам-членам решать, признавать или нет Палестину», — заявил еврочиновник.

В январе издание Financial Times сообщило о планах ЕС потребовать последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство. Встреча глав МИД стран Евросоюза, назначенная на 22 января, явилась результатом растущего беспокойства Запада в связи с позицией Израиля.