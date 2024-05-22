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10:34, 22 мая 2024Мир

Израиль отозвал послов в ответ на признание Палестины

Глава МИД Израиля Кац отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за Палестины
Израэль Кац (в центре)

Израэль Кац (в центре). Фото: David Dee Delgado / Reuters

Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций из-за решения Осло и Дублина официально признать Палестину. Соответствующая публикация размещена на сайте израильского дипломатического ведомства.

«Сегодня я посылаю резкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать. Я только что приказал отозвать израильских послов из Дублина и Осло в Израиль для срочных консультаций в Иерусалиме. Поспешный шаг двух стран будет иметь дальнейшие серьезные последствия. Если Испания осознает свое намерение признать государство Палестины, аналогичный шаг будет предпринят против нее», — говорится в заявлении министра.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид вместе с Ирландией и Норвегией признает Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая.

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      Виктория Кондратьева
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