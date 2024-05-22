Испания признала Палестину независимым государством

Премьер Испании Санчес: Мадрид признал Палестину независимым государством

Испания вместе с Ирландией и Норвегией признала Палестину независимым государством, соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает агентство Reuters.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что совет министров страны признает независимое палестинское государство во вторник, 28 мая», — отмечается в материале агентства.

Ранее издание Politico сообщило, что Испания, а также Ирландия и Норвегия официально признают Палестину.

Санчес известен своей позицией по признанию Палестины страны Европейского союза (ЕС). 10 апреля он заявил, что этот шаг представляет «геополитический интерес» для стран Евросоюза.