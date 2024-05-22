Палестина поприветствовала решение Норвегии о признании государства

Wafa: власти Палестины поприветствовали решение Норвегии о признании государства

Палестинские власти поприветствовали решение Норвегии признать их суверенным государством. Об этом сообщает агентство Wafa.

«Мы высоко ценим вклад этого решения Норвегии в закрепление права палестинского народа на самоопределение на своей земле и в принятии реальных шагов для реализации решения о создании Палестины и Израиля как двух суверенных государств», — сообщил президент Палестины Махмуд Аббас.

Он также отметил, что Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживала права палестинского народа и голосовала за них на международных площадках. По его мнению, решение королевства признать Палестину суверенным государством является кульминацией этих позиций, которые соответствуют международным принципам.

Ранее Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».