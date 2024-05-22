Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 22 мая 2024Мир

Палестина поприветствовала решение Норвегии о признании государства

Wafa: власти Палестины поприветствовали решение Норвегии о признании государства

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Палестинские власти поприветствовали решение Норвегии признать их суверенным государством. Об этом сообщает агентство Wafa.

«Мы высоко ценим вклад этого решения Норвегии в закрепление права палестинского народа на самоопределение на своей земле и в принятии реальных шагов для реализации решения о создании Палестины и Израиля как двух суверенных государств», — сообщил президент Палестины Махмуд Аббас.

Он также отметил, что Норвегия на протяжении последних лет последовательно поддерживала права палестинского народа и голосовала за них на международных площадках. По его мнению, решение королевства признать Палестину суверенным государством является кульминацией этих позиций, которые соответствуют международным принципам.

Ранее Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Фридман потребовал от Люксембурга компенсации за санкции. Бизнесмен хочет полтора триллиона рублей

      Китай стал третьим по доходам поставщиком автомобилей в мире

      В Совфеде ответили на озвученный в США призыв разрешить Киеву удары по России

      Причиной массовой драки со стрельбой в Москве стала женщина

      Кэти Перри прошла по улице в прозрачной юбке и топе без бюстгальтера

      В Литве назвали провокацией планы России по уточнению границы на Балтике

      Россиянка и ее восьмилетний ребенок отравились угарным газом

      Дипломат объяснил слова Блинкена о Раиси радостью США от чужих проблем

      Россиянка палкой отбилась от разъяренного медведя и попала на видео

      Стало известно о долгах Овечкина перед ФНС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше