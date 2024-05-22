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09:49, 22 мая 2024Мир

Норвегия признала независимость Палестины

Премьер Стере: Норвегия официально признала Палестину независимым государством

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщается на сайте правительства.

«Правительство решило, что Норвегия признает государство Палестина», — заявил норвежский премьер, добавив, что оно вступит в силу 28 мая.

Стере подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».

Ранее издание Politico сообщило, что Ирландия и еще две европейские страны собираются официально признать Палестину. Отмечалось, что одним из них может стать Норвегия.

Телеканал NRK 22 мая анонсировал заявление представителей норвежского правительства о признании Палестины в качестве независимого государства.

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      Лина Пивоварова
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