Норвегия признала независимость Палестины

Премьер Стере: Норвегия официально признала Палестину независимым государством

Норвегия официально признала Палестину независимым государством. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщается на сайте правительства.

«Правительство решило, что Норвегия признает государство Палестина», — заявил норвежский премьер, добавив, что оно вступит в силу 28 мая.

Стере подчеркнул, что решение о создании двух государств способно разрешить конфликт и «обеспечить безопасный дом как израильтянам, так и палестинцам».

Ранее издание Politico сообщило, что Ирландия и еще две европейские страны собираются официально признать Палестину. Отмечалось, что одним из них может стать Норвегия.

Телеканал NRK 22 мая анонсировал заявление представителей норвежского правительства о признании Палестины в качестве независимого государства.