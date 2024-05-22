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09:14, 22 мая 2024Мир

Еще одна европейская страна признает Палестинское государство

Politico: Испания признает Палестинское государство 22 мая

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Испания признает Палестинское государство вместе с Ирландией 22 мая. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Третьей страной, которая признает государственность Палестины, может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях», — сообщает агентство.

При этом норвежский телеканал со ссылкой на источники NRK сообщает, что Осло отдельно объявит о своем решении также 22 мая. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава МИД Эспен Барт Эйде, как ожидается, выступят на пресс-конференции с заявлением.

На данный момент из стран Европейского союза (ЕС) Палестину признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

Ранее стало известно, что Ирландия признает независимость Палестины. Решение будет объявлено на пресс-конференции, которую возглавят лидеры трехпартийного правительства Ирландии: премьер-министр Саймон Харрис, министр иностранных дел Майкл Мартин и министр окружающей среды Имон Райан.

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      Дарья Устьянцева
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