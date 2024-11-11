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05:50, 11 ноября 2024Мир

Пропалестинские активисты провели акцию в Нью-Йорке

Times of Israel: пропалестинские активисты провели акцию у отеля в Нью-Йорке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Десятки пропалестинских активистов провели акцию у отеля в Нью-Йорке, где остановился президент Израиля Ицхак Герцог. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Активисты стоят возле входа в отель с флагами Палестины в руках и скандируют кричалки. Об агрессивном поведении собравшихся не сообщается.

Издание подчеркивает, что Герцог планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом во вторник, 12 ноября.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже трижды созвонился с избранным американским президентом Дональдом Трампом с момента его победы на выборах. По словам главы израильского правительства, оба лидера нацелены на сдерживание Тегерана и оказание давления на Исламскую Республику.

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