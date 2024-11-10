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17:04, 10 ноября 2024Мир

Нетаньяху трижды созвонился с Трампом

Нетаньяху трижды созвонился с Трампом с момента его победы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже трижды созвонился с избранным американским президентом Дональдом Трампом с момента его победы на выборах. Соответствующая информация опубликована на сайте канцелярии главы израильского правительства.

«За последние несколько дней я трижды разговаривал с избранным президентом Дональдом Трампом. Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны еще больше укрепить крепкий союз между Израилем и США», — приводит канцелярия слова израильского премьераНетаньяху.

Нетаньяху подчеркнул, что он сходится с Трампом во взглядах на вопрос отношений с Ираном. По его словам, оба лидера нацелены на сдерживание Тегерана и оказание давления на Исламскую Республику.

Ранее Нетаньяху поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Он назвал победу кандидата от Республиканской партии историческим возвращением в Белый дом и отметил, что это открывает новые возможности для великого союза между Израилем и США.

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