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11:11, 6 ноября 2024Мир

Премьер Израиля поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер Израиля Нетаньяху поздравил Трампа с победой на выборах в США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляем вас с величайшим возвращением в истории!» — написал израильский премьер.

Нетаньяху назвал победу Трампа на выборах «историческим возвращением в Белый дом» и заявил, что это открывает новые возможности для «великого союза» между Израилем и США.

Президент Сальвадора Найиб Букеле стал первым иностранным лидером, который поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США.

Согласно данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

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