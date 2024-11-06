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09:58, 6 ноября 2024Мир

Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой

Президент Сальвадора Букеле первым поздравил Трампа с победой на выборах в США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Найиб Букеле

Найиб Букеле. Фото: Jose Cabezas / Reuters

Президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословит и направит вас», — написал Букеле.

Согласно предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.

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