Первый иностранный лидер поздравил Трампа с победой

Президент Сальвадора Букеле первым поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Сальвадора Найиб Букеле первым поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах в США. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословит и направит вас», — написал Букеле.

Согласно предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.