В Амстердаме начались массовые нападения на израильских болельщиков

Люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс» в Амстердаме, прошедшего в рамках Лиги Европы. Фанатов тель-авивской команды «Маккаби» ловили в избивали всю ночь, нападавшие скандировали «Свободу Палестине».

Одиночные столкновения происходили еще до начала матча, но, по предварительным данным, массовое избиение началось после того, как несколько израильских болельщиков сняли установленный на улице палестинский флаг. Тогда разъяренная толпа, насчитывавшая десятки человек, устроила побоище. В том числе, они пытались прорваться в отели, где остановились болельщики «Маккаби». Одного из пострадавших бросили в воду и держали там, пока он не сказал: «Палестина будет освобождена».

Пострадавших израильтян эвакуируют на самолетах

В результате погромов пострадали как минимум 10 человек — такое число называет министерство иностранных дел Израиля. При этом, как пишет портал Yet, по меньшей мере 57 человек были арестованы, а местные власти проинформировали МИД о 12 раненых и нескольких пропавших. Всего, как пишет Yet, игру пришли посмотреть три тысячи болельщиков «Маккаби».

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил направить самолеты для эвакуации пострадавших болельщиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разворачивает спасательную операцию. «Они напали на фанатов, казалось, что это было спланировано», — поделился один из очевидцев.

Всех израильтян, посещающих Амстердам, призвали укрыться в своих отелях. Тех, кто могут, попросили немедленно вернуться в страну.

Фото: iAnnet / X / Reuters

В Голландии высказались об инциденте и призвали депортировать нападавших

Лидер крайне правых голландцев Герт Вилдерс высказался о беспорядках на улицах Амстердама. Он осудил действия нападавших на израильтян людей, назвав их «совершенно неприемлемыми».

Похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама. Арестуйте и депортируйте мультикультурную мразь, которая напала на болельщиков «Маккаби Тель-Авив» на наших улицах Герт Вилдерс нидерландский политик

По мнению Вилдерса, нападавшие были мигрантами. «Стыдно, что такое может происходить в Нидерландах», — подытожил он.