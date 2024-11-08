Стало известно число пострадавших в Амстердаме израильтян

Ynet: 10 болельщиков «Маккаби» пострадали в результате нападения в Амстердаме

В результате нападения на болельщиков тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме пострадали по меньшей мере 10 человек. Такое число стало известно изданию Ynet со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.

Дипломатическое представительство посоветовало находящимся в Нидерландах израильтянам не покидать гостиницы. В свою очередь, совет национальной безопасности Израиля посоветовал гражданам покинуть европейскую страну как можно скорее. Отмечается, что число авиарейсов будет увеличено.

Ранее фанаты сообщили, что на них напали люди в масках, некоторые из них держали в руках палестинские флаги и скандировали «Свободу Палестине». Несколько израильтян получили ранения. Также известно, что нападавшие украли несколько паспортов израильтян.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить самолеты для эвакуации болельщиков тель-авивского «Маккаби».

Встреча между «Аяксом» и «Маккаби» состоялась вечером 7 ноября в Амстердаме в рамках четвертого тура Лиги Европы. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу коллектива из Нидерландов.

