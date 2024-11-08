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06:13, 8 ноября 2024Спорт

Израиль решил эвакуировать пострадавших в Амстердаме болельщиков

Израиль эвакуирует болельщиков «Маккаби», на которых напали в Амстердаме
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Revierfoto / DDP Media / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить самолеты для эвакуации болельщиков тель-авивского «Маккаби», на которых напали в Амстердаме после матча Лиги Европы. Об этом сообщило издание Ynet.

«Они напали на фанатов, казалось, что это было спланировано», — рассказал один из болельщиков.

Ранее фанаты сообщили, что на них напали люди в масках, некоторые из них держали в руках палестинские флаги и скандировали «Свободу Палестине». Несколько израильтян получили ранения. Также известно, что нападавшие украли несколько паспортов израильтян.

Встреча между «Аяксом» и «Маккаби» состоялась вечером 7 ноября в Амстердаме в рамках четвертого тура Лиги Европы. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу коллектива из Нидерландов.

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