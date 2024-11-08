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05:55, 8 ноября 2024Мир

В европейской столице начались массовые нападения на израильтян

В Амстердаме начались массовые нападения на болельщиков из Израиля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Sterling / Reuters

Болельщики «Маккаби» из Тель-Авива сообщают о нападениях на улицах Амстердама после поражения израильской футбольной команды в матче против местного клуба «Аякс». Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что на израильтян нападают люди в масках, некоторые из них держат в руках палестинские флаги и скандируют «Свободу Палестине». Несколько человек получили ранения. Также известно, что нападавшие украли несколько паспортов израильтян.

Ранее издание The Washington Post писало, что израильские военнослужащие заставляют мирных жителей сектора Газа выполнять опасные задания. По словам одного из собеседников газеты, ему пришлось в течение двух недель проверять различные помещения на наличие взрывчатки.

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