Жители Газы рассказали об опасных заданиях от израильских военных

WP: ЦАХАЛ использует жителей Газы в качестве живого щита

Израильские военнослужащие заставляют мирных жителей сектора Газа выполнять опасные задания. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на жителей региона.

По словам одного из собеседников газеты, ему пришлось в течение двух недель проверять различные помещения на наличие взрывчатки. При этом он был одет в израильскую военную форму. «Я очень боялся, потому что не знал, кто находится в доме», — рассказал житель Газы. Он добавил, что ему завязывали глаза, когда перевозили по локациям.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать эту информацию. При этом там подчеркнули, что использование гражданских лиц в качестве живого щита запрещено.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предложения о 48-часовом перемирии в секторе Газа. При этом в канцелярии премьера заверили, что если бы подобное предложение было бы сделано, Нетаньяху «принял бы его незамедлительно».