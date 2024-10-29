Нетаньяху заявил об отсутствии предложений о прекращении огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал предложении о 48-часовом перемирии в секторе Газа. Об этом указано в сообщении канцелярии израильского премьера, передает The Times of Israel.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил сегодня во фракции "Ликуд", что Израиль не получал предложения об освобождении четырех заложников в обмен на 48-часовое прекращение огня в секторе Газа», — указано в материале.
Отдельно подчеркивается, что если бы подобное предложение было бы сделано, Нетаньяху «принял бы его незамедлительно».
Ранее Россия призвала США позволить Совету Безопасности (СБ) ООН добиться прекращения огня в секторе Газа. «Призываем США позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта», — сказал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.