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23:16, 28 октября 2024Мир

Россия попросила США позволить СБ ООН добиться прекращения огня в Газе

Небензя: Россия призывает США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия призывает США позволить Совету Безопасности (СБ) ООН добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американской стороне следует ответственно относиться к своим обязанностям постоянного члена СБ и не препятствовать урегулированию конфликта в анклаве. «Призываем США (...) позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта», — сказал Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН назвал способ завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обратился к представителям делегации США и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.

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      Марина Совина
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