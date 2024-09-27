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23:52, 27 сентября 2024Мир

В МИД России назвали способ завершить конфликт на Ближнем Востоке

Лавров: без помощи США конфликт на Ближнем Востоке прекратится

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН назвал способ завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обратился к представителям делегации США и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.

«Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Он призвал перестать блокировать работу Совбеза ООН и встать на сторону мира. При этом условии возможно возобновление переговоров о создании палестинского государства.

Лавров также заявил, что спираль насилия вышла далеко за пределы зоны палестино-израильского конфликта. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается неразрешенный палестинский вопрос.

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      Марина Совина
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