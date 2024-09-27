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23:34, 27 сентября 2024Мир

В России заявили о выходе спирали насилия за пределы палестино-израильского конфликта

Лавров: спираль насилия вышла за пределы палестино-израильского конфликта
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Спираль насилия вышла далеко за пределы зоны палестино-израильского конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Беспрецедентный уровень конфронтации на оккупированной палестинской территории и в ливано-израильском приграничье», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что конфликт находит отражение и в других частях региона, в том числе на Красном море. Обстановка также дестабилизируется в Средиземном море, Персидском заливе и на севере Африки в целом, сказал глава МИД. По его словам, краеугольным камнем ближневосточного кризиса остается неразрешенный палестинский вопрос.

В начале сентября Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что мирные инициативы в ультимативном формате без немедленного прекращения огня приведут к затягиванию конфликта.

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      Марина Совина
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