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17:07, 9 сентября 2024Мир

Лавров оценил инициативы США и ЕС по Ближнему Востоку

Лавров: США и ЕС разрушили «квартет» по Ближнему Востоку ради своих инициатив

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

США и ЕС разрушили «квартет» по Ближнему Востоку ради продвижения своих инициатив. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал сообщения о возможном срыве переговоров между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Он подчеркнул, что мирные инициативы в ультимативном формате без немедленного прекращения огня приведут к затягиванию конфликта.

Глава МИД России отметил фактическое прекращение работы формата с участием России, ЕС и Организации Объединенных наций (ООН) по вине западных политиков, а также оценил инициативы США и Евросоюза в регионе. «Пытаются продвигать свои инициативы, но безуспешно», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров назвал ключевую проблему мирных инициатив по Украине. По его мнению, ни одна мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине не учитывает права людей.

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      Виктория Кондратьева
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