Лавров назвал ключевую проблему мирных инициатив по Украине

Лавров: ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права людей

Ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что все мирные инициативы не учитывают права русскоязычного населения.

«Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке», — подчеркнул министр. Глава МИД России отметил, что это является ключевой проблемой предложений по урегулированию.

Ранее министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили с Лавровым урегулирование конфликта на Украине. Стороны также обсудили возможную поддержку инициатив по обеспечению глобального мира и безопасности.