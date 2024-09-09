Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 9 сентября 2024Мир

Лавров назвал ключевую проблему мирных инициатив по Украине

Лавров: ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права людей

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что все мирные инициативы не учитывают права русскоязычного населения.

«Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке», — подчеркнул министр. Глава МИД России отметил, что это является ключевой проблемой предложений по урегулированию.

Ранее министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили с Лавровым урегулирование конфликта на Украине. Стороны также обсудили возможную поддержку инициатив по обеспечению глобального мира и безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

      В России спрогнозировали рост торговли с азиатской страной

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше