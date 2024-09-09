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16:03, 9 сентября 2024Мир

Страны Персидского залива обсудили Украину с Лавровым

Главы МИД стран Персидского залива обсудили с Лавровым урегулирование по Украине

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщило саудовское государственное агентство Saudi Press Agency.

Как сообщается, главы МИД стран Персидского залива затронули урегулирование по Украине в ходе встречи министров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и России. Стороны также обсудили возможную поддержку инициатив по обеспечению глобального мира и безопасности.

«На встрече была подчеркнута необходимость усиления координации по региональным и международным вопросам», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул, что Москва вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

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      Юрий Леонов
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