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12:51, 9 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

Лавров заявил о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

Фото: МИД

Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, сделать это удалось несмотря на сопротивление США.

Ранее Лавров в ходе встречи в Саудовской Аравии с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви заявил, что завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Глава российского МИД также подчеркнул, что нынешний конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».

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      Виктория Кондратьева
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