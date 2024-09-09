Лавров рассказал о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

Лавров заявил о вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта

Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом вкладе России в урегулирование палестино-израильского конфликта рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, сделать это удалось несмотря на сопротивление США.

Ранее Лавров в ходе встречи в Саудовской Аравии с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви заявил, что завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Глава российского МИД также подчеркнул, что нынешний конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».