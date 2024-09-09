Лавров назвал условие стабильности на Ближнем Востоке

Лавров: завершение конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности

Завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Саудовской Аравии с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Достижение подлинной стабильности на Ближнем Востоке невозможно без урегулирования самой старой проблемы — палестино-израильского конфликта и создания Палестинского государства (...) Время в очередной раз подтвердило, что без решения этого вопроса регион не сможет развиваться стабильно», — рассказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что нынешний конфликт Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны. По словам министра, неспособность мирового сообщества прекратить конфликт в секторе Газа, который резко ухудшил военно-политическую ситуацию во всем регионе.