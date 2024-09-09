Лавров заявил о риске большой войны на Ближнем Востоке

Глава МИД Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, неспособность мирового сообщества прекратить массовую гибель жителей сектора Газа резко ухудшила военно-политическую ситуацию во всем регионе. «Одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном», — отметил он.

Лавров обратил внимание, что Россия в связи с этим работает со всеми сторонами для нормализации обстановки.

Ранее Лавров заявил, что Катар играет ключевую роль в процессе переговоров, которые способствуют урегулированию палестино-израильского конфликта.