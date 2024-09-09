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12:12, 9 сентября 2024Мир

Лавров оценил роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта

Лавров: Катар играет ключевую роль в процессе переговоров между Израилем и ХАМАС
СюжетСаммит Арабской лиги

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Катар играет ключевую роль в процессе переговоров, которые способствуют урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наши друзья из Катара играют, наряду с другими участниками, ключевую роль в прямом переговорном процессе между Израилем и ХАМАС, который направлен на урегулирование ситуации», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что важные решения по палестинской проблеме были приняты по итогам внеочередного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде в ноябре 2023 года.

8 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с главами МИД арабских государств.

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      Лина Пивоварова
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