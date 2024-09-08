Глава МИД России Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом сообщают «Известия».

По информации корреспондента издания, в Эр-Рияде Лавров проведет встречу с главами МИД арабских государств.

Ране Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в 2022 году. По словам министра, это был единственный раз, когда он «видел в деле» Кулебу.

У Лаврова не было планов участвовать в Анталийском ежегодном дипломатическом форуме, где проходила встреча, поскольку он не вписывался в график, но тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу попросил его приехать, потому что украинская сторона и сам Кулеба передали туркам идею о встрече с ним.