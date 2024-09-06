Лавров рассказал про единственную встречу с Кулебой после начала СВО. О чем он говорил с экс-главой МИД Украины?

Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о единственной встрече с ушедшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Она состоялась уже после начала СВО, в марте 2022 года в Турции по просьбе украинской стороны.

Встреча в итоге привела к единственной достигнутой договоренности — о продолжении усилий для нахождения гуманитарного решения на местах. К другим договоренностям, в том числе прекращению огня, Лавров и Кулеба не пришли.

Кулеба собирался передать Лаврову послание, но его в итоге не было

По словам Лаврова, это был единственный раз, когда он «видел в деле» Кулебу. У российского министра не было планов участвовать в Анталийском ежегодном дипломатическом форуме, где проходила встреча, поскольку он не вписывался в график. Но тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу попросил его приехать, потому что украинская сторона и сам Кулеба передали туркам идею о встрече с ним.

Мевлют Чавушоглу Фото: Murad Sezer / Reuters

«Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра. Ну и учитывая, что мы никогда от диалога не уходили, я просто переспросил, насколько все это серьезно. Чавушоглу ответил, что это очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть что передать», — рассказал Лавров.

Он уточнил, что доложил президенту России, что «украинские коллеги собираются нам что-то передать», и полетел в Турцию. Встреча прошла втроем в отдельной комнате. Ее открыл Чавушоглу и передал слово Кулебе как инициатору контакта. Тот с бумажки «на хорошем английском» зачитал то, что все слышали ежедневно еще до начала СВО, заявил Лавров.

Ничего нового и конструктивного [от Кулебы] там не прозвучало (...) Ничего, кроме официоза Сергей Лавров министр иностранных дел России

Российский министр уточнил, что потом спросил Чавушоглу, где же это послание, о котором шла речь, и турецкий коллега якобы тоже удивился. «Я, в свою очередь, там особо не рассуждал о каких-то возможных переговорах. Я сказал, что есть переговорный процесс (тогда он шел в Белоруссии), и давайте будем исходить из того, что все детали могут обсуждаться там», — резюмировал министр, говоря о переговорах российской и украинской делегаций, которые проходили с марта по май 2022 года.

«Остальное вы знаете. Они встречались в Белоруссии, в Стамбуле, наконец договорились на основе тех принципов, которые принесли украинцы. Эти принципы сохраняют актуальность и сегодня, президент РФ не раз об этом говорил», — подытожил Лавров.

Кулеба называл переговоры сложными, Лавров указывал на агрессию против всего русского

Перед той встречей Кулеба заявлял, что настроен на серьезный разговор с Лавровым в Турции. Он отмечал, что если Лавров тоже настроен на предметную беседу на полях дипломатического форума в Анталье, то он будет к ней готов. Украинский министр также указывал, что Киев давно хочет прямого разговора между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Дмитрий Кулеба Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

По итогам переговоров Кулеба назвал их сложными. Разговор длился полтора часа. Министры в итоге достигли договоренности продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах, но не смогли достичь соглашения по прекращению огня.

Лавров же, в свою очередь, называл напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье. «Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня», — заявлял он.

Глава российской дипломатии также отмечал, что Москва намерена вести серьезный разговор с украинской стороной на переговорной площадке в Белоруссии. Эти встречи, отметил он, не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг» — необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к «всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса».

Кроме того, в ходе встречи Лавров заявлял, что Москва считает украинский кризис и связанные с ним события агрессией против всего русского в мире. «Речь идет совсем не об Украине. Речь идет об агрессии против всего русского — интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее», — пояснил российский министр.

Кулеба ушел с поста в четверг

4 сентября стало известно, что Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от министра.

На следующий день Верховная Рада уволила Кулебу с должности. За отставку министра иностранных дел страны проголосовали 240 парламентариев.

Сообщалось, что отставка Кулебы связана с недовольством Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Украинский президент на заседании фракции «Слуга народа» якобы объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».