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11:59, 5 сентября 2024Бывший СССР

Верховная Рада уволила Кулебу с поста главы МИД Украины

Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД Украины. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За отставку министра иностранных дел страны проголосовали 240 парламентариев, уточнил он.

Ранее уход Кулебы с поста главы МИД связали с недовольством президента Украины Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Как рассказал источник издания «Общественное», Зеленский заявлял, что министру не хватает энергии для «продвижения предоставления оружия». О желании Кулебы уйти в отставку стало известно 4 сентября.

Кроме того, сообщалось, что новым главой МИД Украины может стать Андрей Сибига — первый заместитель министра иностранных дел.

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      Кристина Есикова
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