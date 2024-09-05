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05:04, 5 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил отставку главы МИД Украины

Зеленский объяснил уход Кулебы нехваткой энергии для привлечения военной помощи
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Отставка Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Украины связана с недовольством украинского лидера Владимира Зеленского его работой по привлечению военной помощи. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» («Суспильне») со ссылкой на источник.

По его словам, Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» объяснил, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения предоставления оружия».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября. Депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположил, что кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. По его мнению, Кулеба мог подать в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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      Марина Совина
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