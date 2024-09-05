На Украине назвали причину кадровых перестановок в правительстве

Климпуш-Цинцадзе связала кадровые перестановки в Киеве с централизацией власти

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с централизацией власти президентом Владимиром Зеленским и его офисом, считает депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила в разговоре с газетой Politico, что поток отставок чиновников свидетельствует о серьезном кризисе управления в государстве.

По словам неназванного экс-чиновника, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, вероятно, подал в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. «Все знали, что у них был конфликт. Я однажды даже был свидетелем одного из эпизодов», — рассказал он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США непричастны к кадровым перестановкам в правительстве Украины. Он также заверил, что перестановки в украинском правительстве никак не отразятся на отношениях с Киевом и не повлияют на поставки помощи.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин разговоре с «Лентой.ру» оценил масштабные перестановки в правительстве Украины. Он указал, что страна превратилась в «черную дыру», в которой пропадают инвестиции Запада.