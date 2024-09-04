Перестановки в правительстве Украины объяснили

Политолог Блохин: перестановки в правительстве Украины связаны с коррупцией

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил масштабные перестановки в правительстве Украины, которые, как сообщают СМИ, предполагают смену более половины членов кабмина. В разговоре с «Лентой.ру» Блохин, объяснил, что волна отставок связана с коррупцией в стране.

«Запад по полной вложился в Украину, а Киев поставленных целей не достигает, в том числе по причине масштабной коррупции. Украина превратилась в "черную дыру", в которой исчезают западные инвестиции», — отметил Блохин.

Задача Запада создать из Украины эффективный инструмент сдерживания России осложнилась коррупцией. Видимо, [президент Украины Владимир] Зеленский идет по пути устранения этих претензий Запада Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Сообщается, что на пост нового министра иностранных дел могут назначить кого-то из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. Также его могут сменить первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига либо нынешний заместитель руководителя офиса президента Николай Точицкий.

Кроме того, в Киеве анонсировали уход с поста 50 процентов Кабмина. Так, главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины также подали заявления об отставке.

За день до этого источники в команде Зеленского рассказали, что Кулебу планируют уволить. Место дипломата может занять его первый заместитель Андрей Сибига. Журналисты заявили, что готовятся и другие увольнения, но среди них не будет премьер-министра Дениса Шмыгаля, которого хотят оставить в должности.