Глава МИД Украины подал в отставку. Кто может занять его место и как на это отреагировали в России?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Заявление от Кулебы поступило в Раду накануне и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, рассказал Стефанчук.

На место Кулебы может прийти кто-то из офиса президента Украины

На пост министра иностранных дел Украины могут назначить кого-то из офиса президента. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Фото: Tom Brenner / Reuters

Так, по его словам, Кулебу может сменить первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига либо нынешний заместитель руководителя офиса президента Николай Точицкий.

Также о возможной замене Кулебы «кем-то из офиса президента» высказывался депутат Ярослав Железняк.

О последствиях ухода Кулебы высказались в Кремле и российском МИД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева.

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — заявил Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Также уход Кулебы прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова высказалась об отставке одной фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Ранее несколько украинских министров подали в отставку

3 сентября в Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.

Также сообщалось об отставке замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы и двух вице-премьеров — Ольги Стефанишиной и Ирины Верещук.

Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки грядущей чрезвычайно важной осенью для Украины. Он отметил, что властям необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики.