Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Заявление от Кулебы поступило в Раду накануне и будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, рассказал Стефанчук.
На место Кулебы может прийти кто-то из офиса президента Украины
На пост министра иностранных дел Украины могут назначить кого-то из офиса президента. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Так, по его словам, Кулебу может сменить первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига либо нынешний заместитель руководителя офиса президента Николай Точицкий.
Также о возможной замене Кулебы «кем-то из офиса президента» высказывался депутат Ярослав Железняк.
О последствиях ухода Кулебы высказались в Кремле и российском МИД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Дмитрия Кулебы никак не повлияет на перспективы переговоров Москвы и Киева.
«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — заявил Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Также уход Кулебы прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова высказалась об отставке одной фразой: «Осень, листопад, сучья обнажаются».
Ранее несколько украинских министров подали в отставку
3 сентября в Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля.
Также сообщалось об отставке замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы и двух вице-премьеров — Ольги Стефанишиной и Ирины Верещук.
Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки грядущей чрезвычайно важной осенью для Украины. Он отметил, что властям необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики.