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00:00, 4 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил кадровые перестановки в Кабмине Украины

Зеленский объяснил кадровые перестановки в Кабмине важностью грядущей осени
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Кабмине. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что грядущая осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики.

Зеленский отметил важность взаимодействия между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зимнему сезону. Он также указал на то, что Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве.

Третьим направлением глава государства назвал усиление работы с НАТО, четвертым — Евросоюз и реальные переговоры по членству, за юридическую и политическую работу будет персональная ответственность.

Пятым пунктом, по словам Зеленского, станет укрепление и развитие всего, чего Украина достигла в отношениях с партнерами. «Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической», — заключил украинский лидер.

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Также сообщалось, что замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма подал в отставку. Позднее был опубликован указ главы государства о его увольнении. Заявления об отставке подали два вице-премьера: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр реинтеграции Ирина Верещук.

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      Марина Совина
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