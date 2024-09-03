Замглавы офиса Зеленского ушел в отставку

Гончаренко: замглавы офиса президента Украины Зеленского Шурма уйдет с должности

Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Вообще, он давно хотел уже соскочить, он чувствует, что все идет к большим проблемам», — пояснил депутат.

Ранее во вторник сообщалось, что Зеленский в ближайшее время может уволить Шурму. «Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — сообщил анонимный источник «Украинской правды» в команде украинского лидера.

Отмечается, что Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который «отвечает за всю экономику». По словам журналистов, источники издания называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

В декабре прошлого года стало известно, что в декларации Ростислава Шурмы указана квартира размером с торговый центр. Она находится в элитном жилом комплексе, стоит 73,2 миллиона гривен (более 178 миллионов рублей) и занимает площадь более 710 квадратных метров. Формальным собственником имущества указана жена замглавы офиса Зеленского.