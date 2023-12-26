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15:43, 26 декабря 2023Бывший СССР

У замглавы офиса Зеленского нашли квартиру размером с торговый центр

У замглавы офиса Зеленского Шурмы в декларации нашли квартиру размером с ТЦ
Ростислав Шурма

Ростислав Шурма. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В декларации заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы указана квартира размером с торговый центр (ТЦ). Такие сведения нашли журналисты-расследователи YouTube-проекта BIHUS.Info.

Квартира находится в элитном жилом комплексе, стоит 73,2 миллиона гривен (более 178 миллионов рублей) и занимает площадь более 710 квадратных метров. Формальным собственником имущества указана жена замглавы офиса Зеленского.

У семьи Шурмы в этом комплексе есть еще одна квартира гораздо меньших размеров — 53,2 квадратного метра, а также два парковочных места. Квартиры были куплены в 2020 году.

По данным журналистов, уже занимая должность в офисе Зеленского, Шурма одолжил родному брату Олегу почти 167 миллионов гривен, а жена добавила еще 43 миллиона.

В сентябре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о необоснованных госвыплатах, полученных компаниями, которыми владеют Олег Шурма и приближенные к его брату лица.

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