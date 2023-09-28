Приближенные замглавы офиса Зеленского попали в антикоррупционный скандал

Брат замглавы офиса Зеленского Олег Шурма стал фигурантом уголовного дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о необоснованных госвыплатах за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, в отношении нескольких компаний. Об антикоррупционном скандале в четверг, 28 сентября, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе. В деле фигурируют пять фирм, владельцами которых являются брат заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы Олег Шурма и приближенные к чиновнику люди.

Уголовное дело ведется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Ранее НАБУ сообщило, что украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявили обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен.