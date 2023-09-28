Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 28 сентября 2023Бывший СССР

Приближенные замглавы офиса Зеленского попали в антикоррупционный скандал

Брат замглавы офиса Зеленского Олег Шурма стал фигурантом уголовного дела

Фото: Стрингер / РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о необоснованных госвыплатах за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях, в отношении нескольких компаний. Об антикоррупционном скандале в четверг, 28 сентября, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе. В деле фигурируют пять фирм, владельцами которых являются брат заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы Олег Шурма и приближенные к чиновнику люди.

Уголовное дело ведется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Ранее НАБУ сообщило, что украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявили обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Уголовное дело в отношении участников банды «Саранские» передано в суд

    Мужчина вышел из комы за несколько часов до отключения системы жизнеобеспечения

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Предложившего поиграть детям и изнасиловавшего их 9 лет назад россиянина осудили

    Туристы отправились в свадебное путешествие и нашли в номере скрытую камеру

    Полиция навестила Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

    Власти Грузии призвали не допустить украинизации или афганизации страны

    В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости