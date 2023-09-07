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16:06, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения олигарху Коломойскому

НАБУ предъявило Коломойскому обвинения в завладении средствами «ПриватБанка»

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявили обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины.

По данным следствия, обвиняемый организовал схему завладения активами банка для финансирования офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале организации. «Приватбанк» искусственно обязали выплатить 9,2 миллиарда гривен (более 24 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

НАБУ сообщает, что часть суммы в размере 446 миллионов гривен для легализации перевели на счета пяти юридических лиц под видом операций по купли-продаже ценных бумаг. Кроме Коломойского обвинения предъявили пяти его сообщникам.

Ранее стало известно, что обвиняемый в мошенничестве олигарх проходит по уголовному делу как лишенный гражданства Украины. В материалах дела его называют гражданином Израиля и Кипра

Алевтина Запольская
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