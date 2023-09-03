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18:03, 3 сентября 2023Бывший СССР

Стали известны детали уголовного дела против олигарха Коломойского

«Страна.ua»: Коломойский проходит по делу как лишенный гражданства Украины

Фото: Corgarashu / Shutterstock / Fotodom

Арестованный за мошенничество украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как лишенный гражданства Украины. Он фигурирует в деле как гражданин Израиля и Кипра. Детали стали известны Telegram-каналу «Политика Cтраны».

«Судья на вчерашнем суде по мере пресечения для Коломойского четко говорит, что он — гражданин Украины. В то время как в ранее опубликованных материалах уголовного дела его называют гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства», — сказано в публикации.

Ранее суд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет олигарха по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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    Виктория Кондратьева
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