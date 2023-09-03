Стали известны детали уголовного дела против олигарха Коломойского
Арестованный за мошенничество украинский бизнесмен Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как лишенный гражданства Украины. Он фигурирует в деле как гражданин Израиля и Кипра. Детали стали известны Telegram-каналу «Политика Cтраны».
«Судья на вчерашнем суде по мере пресечения для Коломойского четко говорит, что он — гражданин Украины. В то время как в ранее опубликованных материалах уголовного дела его называют гражданином Израиля и Кипра, лишенным украинского гражданства», — сказано в публикации.
Ранее суд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет олигарха по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.