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21:08, 2 сентября 2023Бывший СССР

Суд отправил Коломойского под арест на два месяца

Суд отправил Коломойского под арест на два месяца с возможностью внесения залога

Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Суд проходил в закрытом режиме. Отмечается, что бизнесмен отправлен под арест до 31 октября. «Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил решение судья.

Как отмечает издание, из здания суда бизнесмен вышел в сопровождении спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Комментировать решение суда он отказался.

СБУ обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов основатель «Приватбанка» легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений. Кроме того, летом прошлого года компаниям бизнесмена предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.

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    Марина Совина
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