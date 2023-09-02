Суд отправил Коломойского под арест на два месяца

Суд отправил Коломойского под арест на два месяца с возможностью внесения залога

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Суд проходил в закрытом режиме. Отмечается, что бизнесмен отправлен под арест до 31 октября. «Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил решение судья.

Как отмечает издание, из здания суда бизнесмен вышел в сопровождении спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Комментировать решение суда он отказался.

СБУ обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов основатель «Приватбанка» легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финансовых учреждений. Кроме того, летом прошлого года компаниям бизнесмена предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.