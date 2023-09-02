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10:36, 2 сентября 2023Бывший СССР

Украинский олигарх Коломойский стал подозреваемым по двум статьям УК

Олигарху Игорю Коломойскому озвучили подозрения по статье о мошенничестве

Фото: Frau aus UA / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила олигарху Игорю Коломойскому, что он является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СБУ.

Согласно заявлению службы, Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении СБУ.

Представители службы отметили, что досудебное расследование под процессуальным руководством офиса генерального прокурора продолжается.

1 февраля стало известно о проведенных СБУ обысках в доме у Коломойского. А летом 2022 года компаниям олигарха предъявили обвинение в неуплате налогов и создании рисков в поставке горючего на фронт.

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    Марк Леонов
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