На Украине сообщили о намерении Зеленского уволить Шурму

«Украинская правда»: Зеленский может уволить замглавы ОП Шурму

Замглавы офиса президента (ОП) Украины Ростислава Шурму в ближайшее время может уволить глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента и кабмине.

«Ростик (Ростислав Шурма -- прим. «Ленты.ру») готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — сообщил анонимный источник в команде украинского лидера.

Отмечается, что Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который «отвечает за всю экономику». По словам журналистов, источники издания называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России недостаточно. Кроме возможности атаковать объекты на территории России, украинский лидер также потребовал предоставить Вооруженным силам республики ракеты для нанесения ударов.

