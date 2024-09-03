Зеленский назвал недостаточным одно разрешение на дальнобойные удары по России

Зеленский: одного лишь разрешения ударов вглубь России без ракет недостаточно

Одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России недостаточно. Чтобы удовлетворить запросы Украины на военную поддержку, необходимо предоставить Вооруженным силам страны (ВСУ) и сами ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает РБК.

Президент республики уточнил, что необходимыми ресурсами располагают четыре страны — США, Британия, Франция и Германия. «Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня власти Украины смотрят на этот вопрос с большим позитивом.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается в последний раз попросить у США согласия на дальнобойные удары по России, пока у власти находится администрация действующего американского президента Джо Байдена. Финальное прошение будет озвучено украинским лидером в Нью-Йорке на следующей неделе.