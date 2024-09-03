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04:27, 3 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал недостаточным одно разрешение на дальнобойные удары по России

Зеленский: одного лишь разрешения ударов вглубь России без ракет недостаточно

Фото: Stringer / Reuters

Одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России недостаточно. Чтобы удовлетворить запросы Украины на военную поддержку, необходимо предоставить Вооруженным силам страны (ВСУ) и сами ракеты, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает РБК.

Президент республики уточнил, что необходимыми ресурсами располагают четыре страны — США, Британия, Франция и Германия. «Только позволить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня власти Украины смотрят на этот вопрос с большим позитивом.

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается в последний раз попросить у США согласия на дальнобойные удары по России, пока у власти находится администрация действующего американского президента Джо Байдена. Финальное прошение будет озвучено украинским лидером в Нью-Йорке на следующей неделе.

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      Александра Синицына
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