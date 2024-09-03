Зеленский в последний раз попросит у США согласия на дальнобойные удары по России

Economist: Зеленский финально спросит у США согласия на дальнобойные удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз попытается добиться у США согласия на совершение ударов дальнобойным оружием по территории России перед тем, как американский лидер Джо Байден уйдет со своего поста. Об этом говорится в статье The Economist с заголовком «Американские ограничения на удары по России вредят Украине».

По данным издания, финальное прошение будет озвучено украинским президентом в Нью-Йорке на следующей неделе. В случае, если разрешение не будет получено, просьба адрессуется уже следующей администрации, которая будет рассматривать этот вопрос.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что эскалация конфликта на Украине из-за разрешения Запада бить дальнобойным оружием по России может привести к глобальной войне с применением ядерного оружия. Это приведет к уничтожению всего мира, подчеркнул он.